Son Mühür- Ünlü oyuncu ve sunucu İbrahim Selim (46), özel hayatında yeni bir sayfa açarak magazin gündeminin zirvesine oturdu. Selim, kendisinden 16 yaş küçük olan sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten (30) ile yeni bir ilişkiye başladığı iddialarını doğruladı.

Her iki ismin de önceki ilişkilerini yakın zamanda sonlandırmış olması, bu yeni aşkı daha da dikkat çekici hale getirdi.

İlişki sosyal medya paylaşımlarıyla resmileşti

Aşk dedikoduları, çiftin sosyal medya hesaplarından yaptığı karşılıklı paylaşımlarla kesinlik kazandı. Fenomen Ayşe Şeyma Keten, sevgilisi İbrahim Selim'in televizyon programından bir kareyi kendi Instagram hesabında kalp emojisiyle paylaşarak ilişkiyi duyuran ilk kişi oldu. 46 yaşındaki Selim de bu samimi paylaşımın hemen ardından aynı fotoğrafı kendi hesabında yayımlayarak, üzerine espriyle karışık bir not düştü: "Fotoğraf bile koydu." Bu karşılıklı ilan, ikilinin ilişkisini hayranlarına resmen duyurdu.

Her iki taraf için de taze bir başlangıç

İbrahim Selim'in, geçtiğimiz yıl DJ Daye Ay ile nişanlanmış ancak bu birliktelik kısa süre içinde sessiz sedasız sona ermişti. Selim, Daye Ay ile ayrılığı hakkında herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı. Benzer şekilde Ayşe Şeyma Keten de, birkaç ay önce Melih Abuaf ile olan nişanını sonlandırarak yollarını ayırmıştı.

İbrahim Selim'in aşk defterinde daha önce de ünlü oyuncu Selin Şekerci ile yaşadığı, bir süre devam eden bir ilişki bulunuyordu. Her iki ismin de eski ilişkilerinin sonlanmasının ardından başlayan bu yeni birliktelik, magazin kulislerinde heyecanla karşılandı.