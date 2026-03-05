Helin Kandemir'in babası Murat Kandemir, 27 Şubat 2023 tarihinde henüz 47 yaşındayken lösemi (kan kanseri) hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören Murat Kandemir'in vefatı, genç oyuncunun hayatında derin bir iz bıraktı. Cenaze töreni Zincirlikuyu Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından gerçekleşti ve Murat Kandemir, Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Helin Kandemir kimdir, nereli?

2 Haziran 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Helin Kandemir, doğma büyüme İstanbullu bir oyuncu. Annesi Ebru Uğurlu, babası ise merhum Murat Kandemir. Sanat camiasından olmayan bir ailede yetişen Kandemir'in oyunculuk yeteneği küçük yaşta fark edildi. Bir kız kardeşi bulunan genç oyuncu, kariyerine çocukken reklam filmleri ve seslendirme çalışmalarıyla başladı.

Helin Kandemir hangi dizilerde oynadı?

Ekran yolculuğuna 2010 yılında Kollama dizisiyle adım atan Helin Kandemir, ardından Ötesiz İnsanlar ve Bitmeyen Hikaye gibi yapımlarda yer aldı. Asıl çıkışını 2017'de Kanal D'de yayımlanan İsimsizler dizisindeki Pelin Akıncı rolüyle yakaladı. Doğduğun Ev Kaderindir, Duy Beni ve Kağıt Ev gibi büyük yapımlarda da iz bırakan genç oyuncu, sinema alanında da önemli bir başarı elde etti. 2019 yılında Kız Kardeşler filmindeki performansıyla Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca Netflix'in Türk yapımı Hakan: Muhafız dizisinde de rol aldı. Şu an Sevdiğim Sensin dizisinde Aytaç Şaşmaz ile başrolü paylaşan Kandemir, Icon Talent ajansına bağlı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Helin Kandemir'in fiziksel özellikleri ve özel hayatı

1,67 metre boyunda olan Helin Kandemir, İkizler burcuna sahip. Genç oyuncu, bir süre iş insanı Celal Can Algül ile birliktelik yaşamış ancak 2025 yılının Aralık ayında yollarını ayırmıştı. Özel hayatını büyük ölçüde gizli tutan Kandemir, sosyal medya paylaşımlarında daha çok projelerine ve günlük yaşamına odaklanıyor. Babasının vefatının ardından sanata sıkı sıkıya tutunarak kariyerine kararlılıkla devam eden genç yıldız, hem televizyon hem sinema alanındaki başarılarıyla Türk dizilerinin en parlak isimlerinden biri olmaya aday görünüyor.