Son Mühür/ Merve Turan- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak için yeni adımlar attıklarını duyurdu.

Bakan Şimşek, piyasa faizinin yaklaşık yarısı maliyetle kullandırılan reeskont kredilerinde limit artışına gidildiğini belirtti.

Reeskont kredilerinde 15 kat artış

Şimşek, reeskont kredilerinin günlük limitinin program döneminde 300 milyon liradan 4,5 milyar liraya çıkarıldığını, bunun 15 katlık bir artış anlamına geldiğini söyledi. Yabancı para reeskont toplam limitinin ise 1 milyar dolara yükseltildiğini kaydetti.

Eximbank sermayesi 5 kattan fazla arttı

Bakan Şimşek, Türk Eximbank’ın sermayesinin de önemli ölçüde güçlendirildiğini vurguladı. Eximbank sermayesinin 5 kattan fazla artışla 88,4 milyar liraya ulaştığını belirten Şimşek, bu sayede ihracatçı firmaların daha geniş bir finansman havuzuna erişeceğini ifade etti.

53 milyar dolarlık destek hedefi

2025 yılı itibarıyla Türk Eximbank’ın ihracatçılara nakdi ve gayrinakdi toplam 53 milyar dolarlık destek sağlamasının beklendiğini açıklayan Şimşek, Türkiye’nin küresel ticaret zincirinde rekabet gücünü artıracak adımların devam edeceğini söyledi.

“Katma değerli üretim kararlılıkla desteklenecek”

Küresel ekonomide rekabetin artarak devam ettiğini hatırlatan Şimşek, Türkiye’nin bu rekabette güçlü konumda yer alması için üretim ve ihracat odaklı politikaları sürdüreceklerini belirtti.

Şimşek, “Küresel değer zincirlerinde daha üst sıralara çıkmak için ihracatı ve katma değerli üretimi desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

İhracatta sürdürülebilir büyüme hedefi

Bakanlığın hedefleri arasında sürdürülebilir ihracat artışı, teknoloji yoğun üretim ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin artırılması bulunuyor.

Şimşek’in açıklamaları, hükümetin 2025 yılında ihracata dayalı büyüme stratejisini güçlendirmeyi amaçladığını ortaya koydu.

Ekonomide üretim odaklı dönüşüm vurgusu

Ekonomi yönetimi, son dönemde ihracatçıları destekleyen finansal mekanizmaları çeşitlendirerek üretim odaklı dönüşümü hızlandırmayı hedefliyor. Reeskont kredilerinin ve Eximbank kaynaklarının artırılması, bu dönüşümün finansal ayağını güçlendiriyor.