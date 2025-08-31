CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yurttaşları partisinin yarın Sinop'ta gerçekleştireceği mitinge davet etti.

CHP, mitingi saat 19.00’da Sinop İskele Meydanı’nda düzenleyecek.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yayımladığı mesajda, gecenin en karanlık anının şafağa en yakın an olduğunu belirtti.

Ekrem İmamoğlu, mesajı şöyle:

“Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın anıdır. Bu ülkeye adalet ve bereket gelecek. Bütün Sinoplu hemşehrilerimi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmaya davet ediyorum.”