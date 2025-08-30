Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için Çin’in Tiencin kentine gitti. Erdoğan’ı, Esenboğa Havalimanı’ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve protokol üyeleri uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiencin’de gerçekleştirilecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katıldı. Zirvede liderler, küresel ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan’ın, zirvenin genişletilmiş formatta düzenlenecek oturumunda 1 Eylül Pazartesi günü hitap edeceği bildirildi.
İkili görüşmeler yapılacak
Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev sahibi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in yanı sıra katılımcı ülkelerin devlet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunacak. Görüşmelerde ekonomik iş birliği, bölgesel güvenlik, enerji ve ticaret gibi başlıkların ele alınacağı ifade edildi.
Erdoğan’ın temaslarının, Türkiye’nin Asya ülkeleriyle iş birliğini güçlendirmeye ve Şanghay İşbirliği Örgütü çerçevesindeki ortak çalışmaların ilerletilmesine katkı sağlaması bekleniyor.