Son Mühür/Osman Günden - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nden İBB soruşturmasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, devam eden yargı sürecini bir "kumpas" olarak nitelendirerek, adaletin ciddi bir kriz içinde olduğunu savundu ve suç işleyenlerin adil mahkemeler önünde hesap vereceğini söyledi.

"Bize Uygulanan Hukuk, Hukuk Olmaktan Çıktı"

Açıklamasında, "Ülkemizde adaletin işleyişi ciddi bir kriz içinde. Bize uygulanan hukuk, uzun zamandır hukuk olmaktan çıktı" ifadelerini kullanan İmamoğlu, savcıların suç bulamadıkça "akıl almaz yöntemlerle suç uydurduğunu" öne sürdü. İmamoğlu, itirazlarının yargılamaya değil, "hukuk dışına çıkarak siyasetçilerden talimat alan görevlilere" olduğunu belirtti.

"Kumpasçı Avukatlar Ellerini Kollarını Sallayarak İşine Devam Ediyor"

İmamoğlu, açıklamalarında somut iddialara da yer verdi. Avukatların evlerine şafak baskınları yapılırken, cezaevindeki kişilerin iftira atmaları için baskı yapıldığını iddia etti. Kardeşi Fatih Keleş'e cezaevinde, "İftiracı ol, yoksa adını suikast planına karıştıracaklar" tehdidinde bulunulduğunu öne süren İmamoğlu, bu "kumpasçı avukatların" ellerini kollarını sallayarak işlerine devam ettiğini söyledi.

"Bu Mahkeme Eninde Sonunda Kurulacak"

Açıklamalarının ana mesajını, adalet inancını koruduğunu vurgulayarak sonlandıran İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Yapılabilecek ne kadar kötülük varsa yaptınız. Hukuk dışına çıkarak denenebilecek her yolu denediniz. Ama bu mahkeme eninde sonunda kurulacak. Kumpaslar ortaya çıkacak. Millet gerçeği görecek. Bu süreçte suç işleyenler, er ya da geç adil mahkemeler önünde hesap verecek."