Son Mühür- 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sırasında zaferin baş mimarı olan Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna koşan on binler, Anıtkabir’i bayram yerine çevirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sırasında bir grubun Erdoğan lehine sloganlar atması ise tartışma konusu oldu.

Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ,

‘’30 Ağustos Zafer Bayramı…

Bu milletin bağımsızlık yürüyüşünün zirvesi, emperyalizme karşı verilen destansı mücadelenin taçlandığı gün. Her yıl olduğu gibi bu yıl da siyasi partiler, devlet erkanı ve yurttaşlar, bu büyük zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna, Anıtkabir’e çıkıyor.

Fakat ne yazık ki neredeyse her yıl aynı çirkin tabloyla karşılaşıyoruz: Atatürk’ün huzuruna saygıyla çıkılması gereken o kutsal mekânda, AKP’li grupların siyasi sloganları… Anıtkabir’in sessizliğine, derin anlamına, birliğimizi simgeleyen ruhuna yakışmayan bu davranışlar, milletin ortak değerlerine gölge düşürüyor.

Anıtkabir, bir partinin şov sahnesi değildir!’’ uyarısında bulundu.

Orası Türkiye Cumhuriyeti’nin kalbidir...

‘’Orası ne iktidarın ne de muhalefetin tekelindedir. Anıtkabir, Türkiye Cumhuriyeti’nin kalbidir; 30 Ağustos ise bir partinin değil, bir milletin zaferidir. Ancak AKP’li bazı illerin, bu günü bile siyasi propaganda malzemesine dönüştürme çabası, toplumu kutuplaştırmaktan başka bir işe yaramıyor.’’ Diyen Erdağ,

‘’Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin en zor günlerinde “Ya istiklal ya ölüm” diyerek bütün bir milleti aynı idealde birleştirdi. Bugün onun huzuruna siyasi sloganlarla çıkmak, aslında Atatürk’ün mirasına ve milletin ortak hafızasına saygısızlıktır.

Atatürk’ün huzurunda sessizlik, suskunluk bir saygı ifadesidir. Anıtkabir’e gidip bağıra bağıra parti sloganı atmak, bu zaferi kişiselleştirmek, ortak değerlerimizi zedelemektir. Bizler, Atamızın huzuruna sessizliğimizle çıkmalı; o sessizliğin içinde bağımsızlık irademizi, minnetimizi ve birliğimizi taşımalıyız.

Atatürk’ün mirası bir partinin değil, bu milletin tamamınındır. O yüzden kimsenin o mirası kendi çıkarına alet etmeye hakkı yoktur.

30 Ağustos Zafer Bayramı, hepimizindir.

Anıtkabir ise hepimizin evidir.

Orada siyasete değil, sadece saygıya yer vardır!’’ mesajı verdi.