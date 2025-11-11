Son Mühür / Yiğit Uzun - Ekrem İmamoğlu ve ekibine yönelik hazırlanan 3.900 sayfalık iddianamede, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın İstanbul’daki projeleri sırasında yaşandığı iddia edilen rüşvet zinciri dikkat çekti.

Holding yöneticileri, İBB İmar Daire Başkanlığı’nın ruhsat onayı sürecini bilinçli olarak beklettiğini, “kreş yapın, destek olun” denilerek milyonluk ödemelere yönlendirildiklerini ileri sürdü.

“Parayı ödedik, ertesi gün siluet onayı geldi”

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdulkerim Fırat, savcılık ifadesinde Beşiktaş’taki Next Level İstanbulprojesinin aylarca bekletildiğini anlattı:

“Gürkan Akgün bizzat bizden para istedi. Biz resmi protokol ile bağış yapabileceğimizi söyledik. Ancak ertesi gün bir müteahhit yönlendirilip bizden 17 milyon 177 bin TL talep edildi. Halkbank üzerinden ödemeyi yaptık, birkaç gün sonra siluet onayı geldi.”

“İki proje, iki kreş istediler”

Fırat, ikinci projede de benzer taleplerle karşılaştıklarını belirtti:

“İtiraz ettik ama kabul edilmedi. ‘İki proje varsa iki kreş yapın’ dediler. Mecburen kabul ettik. Sonra öğrendik ki ortada kreş falan yokmuş.”

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan da,

“Siluet bahanesiyle bir yıl boyunca bekletildik. Kamu yararı denildi ama aslında aldatıldık.”

diyerek aynı yönde ifade verdi.

Etkin pişmanlıkla gelen itiraf: “Pasifik’ten çek aldım”

Soruşturmada etkin pişmanlıktan faydalanan Adem Soytekin, Pasifik Gayrimenkul’den aldığı 14 milyon 983 bin TL ve 19 milyon 562 bin TL tutarındaki iki çek ile 17 milyon 177 bin TL’lik banka havalesini doğruladı.

Savcılığa ibraz edilen belgelerde, bu ödemelerin “siluet onayı” sürecinde, belediye görevlilerinin yönlendirmesiyle yapıldığı belirtildi.

Savcılıktan değerlendirme: “Rüşvet, bağış görüntüsüyle gizlenmiş”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Pasifik Holding yöneticilerinin sunduğu belgeleri iddianameye delil olarak dahil etti.

Dosyada, “kreş bağışı” adı altında alınan paraların İBB görevlilerinin yönlendirmesiyle toplanan rüşvetler olduğu, kamu yararı kisvesiyle gizlendiği tespitine yer verildi.