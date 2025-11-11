Son Mühür- Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan’dan havalanan C-130 askeri kargo uçağı Gürcistan’da düşmüştü. Açıklamada, “Bugün öğleden sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında bir askeri kargo uçağının düşmesi üzerine arama ve kurtarma çalışmaları derhal başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili ilk değerlendirmesini “Medeniyetimizde Şehir ve Mekan” temalı Şehircilik Zirvesi ile Kentkırım Sergisi açılışında yaptı. Erdoğan, konuşmasının sonunda şunları söyledi:

“Bugün Azerbaycan’dan ülkemize gelmekte olan askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşmak için arama çalışmaları devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az kayıpla çıkarız. Allah şehitlerimize rahmet eylesin.”