Son Mühür- Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Tutuklu avukat Mehmet Pehlivan’ın duruşmaya uzaktan (SEGBİS) bağlanmasına yönelik verilen karar, savcılığın itirazı üzerine geri çekildi.

İmamoğlu ikinci kez hakim karşısında

İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddialarıyla açılan davada “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.

Davanın kamuoyunda büyük yankı uyandırması nedeniyle Silivri’deki duruşma salonu önünde güvenlik önlemleri artırıldı.

Duruşma salonu değiştirildi, avukatlar içeri alınmadı

Duruşma öncesinde, mahkeme salonunun küçük salona alınması gerginliğe neden oldu. Kararın ardından çok sayıda avukat ve vatandaşın içeri girmesine izin verilmedi. Avukatlar, salonun yetersiz olduğunu belirterek “adalete erişim hakkının engellendiğini” savundu.

Jandarma ve avukatlar arasında arbede çıktı

Duruşma öncesi alanda jandarma ile avukatlar arasında tartışma yaşandı. Gerginlik kısa sürede büyüdü; bazı avukatlar barikatı aşarak alana girdi.

Bu sırada kalabalık, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sloganları attı. Olay, mahkeme önünde tansiyonun yükselmesine neden oldu.

“Büyük salon” talebi reddedilirse duruşmaya katılmayacaklar

İmamoğlu’nun avukatları, duruşmanın daha büyük bir salonda yapılmaması halinde duruşmaya katılmayacaklarını açıkladı. Avukatlar, mevcut salonun basın ve gözlemcilerin katılımına elverişli olmadığını, bu durumun “kamuya açık yargılama ilkesine aykırı” olduğunu dile getirdi.

CHP’den Adalet Bakanı’na sert tepki

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u hedef aldı. Günaydın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ekrem Başkan’ın diploma davasında avukatlar, gazeteciler, izleyiciler salona alınmıyor. Duruşmalara rahatlıkla girilsin (!) iddiasıyla Silivri’ye alınan duruşmada, bu kez küçük salon gerekçe gösterilerek kapılar duvar ediliyor. Duruşmalar aleni, Türkiye bir hukuk devleti değil mi Yılmaz Tunç?”