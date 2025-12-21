Olay, akşam saatlerinde Asri Mezarlık içinde meydana geldi. Mezarlıktaki park halindeki bir otomobilde hareketsiz iki kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, araçta bulunan Veysel Ç. (19) ile Eylül K.’nin (17) yaşamını yitirdiği tespit edildi. Gençlerin vücutlarında kesici alet yaralanmalarına rastlanırken, cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Üzerinde isimleri yazan bıçak bulundu

Vücutlarında kesici alet yaraları bulunan iki kişinin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Öte yandan araçta, Veysel ve Eylül’ün isimlerinin yazılı olduğu bir bıçak bulunduğu bildirildi. Polis ekipleri, Veysel Ç.’nin Eylül K.’yi boğazını keserek öldürdükten sonra kendi boğazını keserek intihar etmiş olabileceğinden şüphe ediyor.