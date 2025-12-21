DEVA Partili Hasan Karal, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kapsamında, Yeni Yol Grubu adına Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, Doğu Karadeniz’de çay üretiminin sürdürülebilirliğinin ciddi risk altında olduğunu belirtti.

“Çay hasadında iş gücü sorununu daha da derinleştirdi”

Karal, çay sektörünün en önemli sorunlarından birinin yaş çayın toplanma maliyeti hâline geldiğini belirterek; gübre ve diğer tarımsal girdilerdeki artışın yanı sıra işçi yevmiyelerindeki yükselişin üreticiyi her geçen yıl daha fazla zorladığını ifade etti.

Yakın geçmişe kadar Gürcistan’dan gelen mevsimlik işçilerin hasada önemli katkı sunduğunu hatırlatan Karal, bugün bu iş gücüne erişimin büyük ölçüde ortadan kalktığını, bunun temel nedeninin ise Türk lirasının yaşadığı değer kaybı olduğunu söyledi. Karal, şu cümleleri kullandı:

“Bir dönem Gürcistan Larisi karşısında daha değerli olan Türk lirası, bugün üç milyon nüfuslu bu küçük ülkenin para birimi karşısında yaklaşık 16 kat değer kaybetti. Bu tablo, Gürcü işçileri mevcut şartlarda çalıştırmayı fiilen mümkün olmaktan çıkararak çay hasadında iş gücü sorununu daha da derinleştirdi.”

“Ürününüzün tamamını kotasız alabilirim’ güvencesini verebilmelidir”

Alım sürecindeki belirsizliklerin ve yaşanan kargaşanın önlenmesi için ÇAYKUR’un piyasayı düzenleme kabiliyetinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Karal, 2003 yılında günlük yaklaşık 6 bin ton olan ÇAYKUR’un yaş çay işleme kapasitesinin bugün 9 bin 200 tona çıkarıldığını, ancak bu artışın üreticiyi korumak için yeterli olmadığını vurguladı.

Vatandaşın hukukunu gözeten özel sektör işletmelerini tenzih ederek konuştuğunu belirten Karal, “ÇAYKUR, üreticinin emeğini fırsatçılara ezdirmemek adına kapasitesini artırmalı ve bölge insanına kampanya süresi boyunca ‘ürününüzün tamamını kotasız alabilirim’ güvencesini verebilmelidir.” dedi.

“Kapasite artışına önemli katkı sağlayacak”

Karal, kapasite artırımının yeni tesisler inşa etmekten ziyade, bölgede uzun yıllar çay sektörüne hizmet etmiş ancak bugün âtıl durumda bulunan özel sektör fabrikalarının kiralanarak yeniden üretime kazandırılmasıyla sağlanabileceğini belirtti.

ÇAYKUR’un mevcut mevzuatının buna imkân tanıdığını aktaran Milletvekili Karal: "Bu adım hem günlük işleme kapasitesini artıracak hem de milli sermaye ürünü tesislerin yeniden ekonomiye kazandırılacak. Ayrıca ÇAYKUR’un kendi bünyesindeki zamanla yaşlanmış ve yıpranmış fabrikaların rehabilite edilerek daha verimli hâle getirilmesi de kapasite artışına önemli katkı sağlayacak." diyerek, sözlerini noktaladı.