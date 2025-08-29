Son Mühür- Başarılı şarkıcı Merve Özbey, 2020 yılının Şubat ayında iş insanı Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuş, Eylül 2022’de ise oğulları Emir’i kucağına almıştı. Çiftin Elif Özüm adında bir kızları da bulunuyor.

İkinci kez annelik sürecinin ardından fit görüntüsüyle dikkat çeken Özbey, kısa süre önce 12 kilo verdiğini açıklamıştı.

Sahnedeki başarısını ev hayatına taşıdı

Sahne performansları ve güçlü sesiyle sık sık gündeme gelen Özbey, bu kez ev hayatıyla öne çıktı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü şarkıcı, mutfağa girerek kışlık hazırlık yaptı. Onlarca cam kavanozu doldurduğu domates soslarını takipçileriyle paylaştı.

“Bunlar benim bebeklerim”

Hazırlık sürecinde boş kavanozları tek tek dizen Özbey, domatesleri blenderdan geçirerek kavanozlara doldurdu.

Kavanozların dolmasıyla birlikte pozlarını paylaşan şarkıcı, “Arkadaşlar bunların hepsi benim bebeklerim… Doğrama mı blender mı diye soranlar olmuş… Tabii ki blender. Kabuklu mu kabuksuz mu diye soranlar olmuş, tabii ki kabuklu…” ifadelerini kullandı.