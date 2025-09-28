Son Mühür- Magazin gündeminde sıkça yer alan Deniz, ailesiyle yaşadığı sıkıntıların ardından sağlık sorunlarıyla da mücadele etmişti. Bir süre sahnelere ara veren sanatçı, dinlenme sürecinin ardından yeniden seyircisinin karşısına çıktı. Cahide’de sahne alan Deniz, performansıyla dikkat çekti.

“Son yemek” filmine hazırlanıyor

Sanatçının uzattığı sakallar, konser sırasında seyircilerden de yorum aldı. Sakalını kesmesini isteyen bir dinleyiciye yanıt veren Deniz, yeni film projesine işaret ederek, “Kes diyorsun ama film çekiyorum. ‘Son Yemek’ filmi için sakal bırakmak zorundayım. Ben de çok mutlu değilim ama bu bir gereklilik” ifadelerini kullandı.

“Şirin Baba’yı ayrı seviyoruz”

Deniz, beyaz sakallı halini “Şirin Baba”ya benzetenlere ise tepki gösterdi. “Arkadaşlar, elin yabancısı sakal bıraktığında karizmatik buluyorsunuz. Kendi sanatçınıza böyle davranmayın. Şirin Baba’yı da ayrıca seviyoruz” diyerek esprili bir çıkış yaptı.

İmajıyla gündemde

Yeni projesi için görünümünde değişikliğe giden Özcan Deniz, hem sahne performansı hem de sözleriyle izleyicilerden ilgi topladı. Sanatçının sakallı imajı, sosyal medyada da tartışma konusu olmaya devam ediyor.