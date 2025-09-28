Son Mühür/ Begüm Mol- Son dönemde Çarpıntı dizisinde canlandırdığı Aras karakteriyle gündemde olan Kerem Bürsin, defile öncesi basın mensuplarının karşısına çıkarak tarzını sergiledi. Başarılı oyuncu, zarif tavırlarıyla moda takipçilerinin dikkatini çekti.

Hadise’nin cesur kombini

Kariyerindeki başarılarının yanı sıra tarzıyla da gündemden düşmeyen Hadise, siyah dantelli sütyen, uzun kaban ve taş işlemeleriyle dikkat çeken yüksek bel jean pantolon kombiniyle göz kamaştırdı. Sosyal medyada yoğun ilgi gören Hadise’nin pozları binlerce beğeni aldı.

“Kraliçe H” paylaşımı

Hadise’nin menajeri İnan Kırdemir de sanatçının Milano’daki karelerini sosyal medya hesabından paylaşarak, “Kraliçe H” notunu düştü. Bu paylaşım, hayranlar arasında kısa sürede yayılırken, ünlü şarkıcıya övgü dolu yorumlar yapıldı.

Hem Hadise’nin cesur seçimi hem de Bürsin’in karizmatik tarzı sosyal medyada gündem oldu. İkilinin Milano’daki uyumu, moda dünyası ve hayranları tarafından uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.