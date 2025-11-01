Son Mühür- Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden İlker Ayrık, İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı İshaklı Köyü’nde kendine ait bir çiftlik kurdu. Uzun yıllardır şehir hayatının stresinden uzaklaşmayı hayal eden ünlü oyuncu, yaklaşık 5 yıldır bu hayalini gerçekleştirerek doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.

Tavuklardan keçilere, eşeklerden tavşanlara kadar birçok hayvan

Ayrık, çiftliğinde farklı türlerde birçok hayvanla ilgileniyor. Tavuk, keçi, tavşan ve eşeklerin bulunduğu çiftlikte vakit geçiren oyuncu, daha önce yaptığı bir açıklamada köyde 11 köpeği, 2 eşeği ve çeşitli kümes hayvanları olduğunu belirtmişti.

“Toprak insanı dinlendiriyor”

Sabah gazetesine konuşan İlker Ayrık, doğayla iç içe yaşamın kendisini yenilediğini söyledi. Ünlü sunucu, “Toprak insanı dinlendiren, elektriği alan bir şey.

Çiftçilik yaşama bakışla alakalı bir şey. Mevsimsel bostan ekiyoruz, her çeşit ürün var. Aromatik bitkiler de yetiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Mevsimsel ürünler ve aromatik bitkiler yetiştiriyor

Ayrık’ın çiftliğinde her mevsim farklı ürünler yetiştiriliyor. Sebze ve meyve üretiminin yanı sıra aromatik bitkilere de yer veren ünlü oyuncu, doğal yaşamı sadece bir hobi olarak değil, sürdürülebilir bir yaşam biçimi olarak benimsedi.

Boş zamanlarını çiftliğinde geçiriyor

Set aralarında ve boş zamanlarında çiftliğinde vakit geçiren Ayrık, hayvanlarla ilgilenmenin ve toprakla uğraşmanın kendisini ruhen dinlendirdiğini belirtti.

Şehir hayatından tamamen kopmadan doğayla bağ kurduğunu ifade eden oyuncu, köy yaşamını bir “denge unsuru” olarak görüyor.