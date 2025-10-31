Son Mühür- Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde izleyiciyi üzen bir gelişme yaşandı. Dördüncü sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin başrol oyuncularından Sıla Türkoğlu, 113. bölümde projeye veda etme kararı aldı. Dizide “Doğa” karakterine hayat veren Türkoğlu’nun ayrılığı, yapım ekibi tarafından da doğrulandı.

Sezon başında ayrılık sinyali vermişti

Genç oyuncunun, sezonun başında yapım şirketi Gold Film’in patronu Faruk Turgut ile bir görüşme yaparak diziden ayrılmak istediğini belirttiği öğrenildi.

Görüşmenin ardından senaristler, Doğa karakterinin hikayesini yeniden şekillendirmek için çalışmalara başlamıştı.

Senaryoda “kaçış” planı yazılmıştı

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; yapım ekibi Türkoğlu’nun talebi üzerine senaryoya “Doğa’nın Firaz’la kaçtığı” bir sahne eklemişti.

Bu sahneyle birlikte karakterin hikayesinin farklı bir yöne evrilmesi planlanmış, izleyicinin beklemediği bir dönüşüm hazırlanmıştı.

İzleyici tepkisi senaryoyu değiştirdi

Ancak dizinin izleyicilerinden gelen yoğun tepkiler üzerine senaryo yeniden elden geçirildi. Türkoğlu’nun ayrılma kararı netliğini korusa da, karakterin diziden nasıl ayrılacağına dair plan değişti.

Böylece yapım ekibi hem hikayeyi toparlamak hem de izleyiciyi tatmin edecek bir final hazırlamak için yeni bir yol izlemeye başladı.

Yapımcıdan teşekkür konuşması

Yapımcı Faruk Turgut’un, performansından ve profesyonelliğinden memnun olduğu Sıla Türkoğlu’yla özel bir teşekkür konuşması yaptığı öğrenildi.

Görüşmede Turgut’un, genç oyuncunun diziye kattığı enerji ve disiplinli çalışma tarzı için teşekkür ettiği belirtildi.