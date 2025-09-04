Son Mühür - Galatasaray taraftarlarının heyecanla beklediği İlkay Gündoğan transferinde sarı-kırmızılılar mutlu sona ulaştı. Haziran ayında Türkiye’ye gelen tecrübeli orta saha oyuncusu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile gerçekleştirdiği görüşmede “Seni arayacağım” sözünü aldı. Bu ifade, transfer sürecinin duygusal temelini oluşturdu. Yönetim, o dönemde Victor Osimhen ve Leroy Sané gibi yıldızlarla görüşmelerini sürdürürken Gündoğan’dan sabırlı olmasını istedi.

Galatasaray'ı tercih etti

Manchester City ile sözleşmesini fesheden 35 yaşındaki deneyimli oyuncu, kulüpten alacak talebinde bulunmadan takımdan ayrıldı. Avrupa’nın prestijli kulüplerinden gelen yüksek ücretli teklifleri reddeden Gündoğan, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için Galatasaray’ı seçti.

Transferin son günlerinde Galatasaray yönetimi resmi teklifini iletti. Gündoğan, yıllık 4.5 milyon euro karşılığında sarı-kırmızılı formayı giymeyi kabul etti. Bu adım, Galatasaray’ın hem sportif hedeflerini hem de kültürel vizyonunu yansıtan önemli bir hamle olarak öne çıktı.