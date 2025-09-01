İlkay Gündoğan, dünya futbolunun önde gelen isimlerinden biri olarak tanınıyor. Türk kökenli Alman futbolcu, hem sahadaki performansıyla hem de kökenleriyle sıkça merak ediliyor. Almanya’da doğup büyüyen Gündoğan’ın ailesi, Türkiye’den Almanya’ya göç eden bir aileye dayanıyor. Özellikle Manchester City’deki başarıları ve Almanya Milli Takımı’ndaki kariyeriyle dikkat çeken Gündoğan’ın hayatı ve ailesi hakkında detaylar izleyiciler tarafından araştırılıyor.

İlkay Gündoğan kimdir?

İlkay Gündoğan, 24 Ekim 1990 tarihinde Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde doğdu. Türk asıllı bir Alman vatandaşı olan Gündoğan, profesyonel futbol kariyerinde orta saha oyuncusu olarak öne çıkıyor. Şu anda Premier League ekiplerinden Manchester City’de forma giyiyor. Futbola üç yaşında SV Gelsenkirchen-Hessler 06’nın altyapısında başlayan Gündoğan, sırasıyla Schalke 04, VfL Bochum ve 1. FC Nürnberg gibi kulüplerde oynadıktan sonra 2011’de Borussia Dortmund’a transfer oldu. 2016’da Manchester City’ye katılan Gündoğan, beş Premier League şampiyonluğu, bir UEFA Şampiyonlar Ligi ve diğer birçok kupayı kazandı. 2023’te Barcelona’ya transfer olan futbolcu, 2024’te tekrar Manchester City’ye döndü.

Annesi ve babası nereli? İlkay Gündoğan'ın kökeni

İlkay Gündoğan’ın ailesi, Türkiye’den Almanya’ya göç eden bir işçi ailesi. Babası İrfan Gündoğan, Balıkesir’in Dursunbey ilçesinden Almanya’ya maden işçisi olarak çalışmaya giden bir ailenin ferdi. Annesi Ayten Gündoğan ise Sivas’ın Zara ilçesinden Almanya’ya göç etmiştir. Gündoğan’ın baba tarafından dedesi, Balıkesir’den Ruhr bölgesine maden işçisi olarak çalışmak için gelen bir göçmend. Aile, Türk kültürünü korumaya devam ederken, Gündoğan Almanya’da doğup büyüdüğü için Alman vatandaşı. Ayrıca, Türk milli voleybolcu Naz Aydemir ile kuzen olduğu biliniyor.

Gündoğan’ın Türk kültürüyle bağı

İlkay Gündoğan, Almanya’da doğmuş olmasına rağmen Türk kökenlerine bağlılığını sıkça vurguluyor. Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde akrabalarıyla yakın ilişkiler sürdüren Gündoğan, 2022 yılında eşi Sara Arfaoui ile Dursunbey’de geleneksel bir Türk düğünü yaptı. Ayrıca, memleketine yaptığı ziyaretlerde akrabalarıyla vakit geçiriyor ve Balıkesir’e maddi yardımlarda bulunuyor. Örneğin, Dursunbey Belediyesi’ne engelli taşıma aracı hediye ettiği ve ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı yaptığı biliniyor. Gündoğan, Türk ve Alman kültürleri arasında bir köprü kurarak her iki toplumda da sevilen bir isim haline geldi.