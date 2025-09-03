Son Mühür - Galatasaray’ın bu sezon transfer etmek için yoğun çaba harcadığı Hakan Çalhanoğlu hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kadroda yer aldı

İtalyan temsilcisi, 2025-2026 sezonu için UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı ve Hakan Çalhanoğlu da listede yer aldı. Bu gelişmeyle birlikte milli futbolcunun Galatasaray’a transfer ihtimali şimdilik ortadan kalktı. Hakan Çalhanoğlu, 2021 yazında Milan’dan ayrılarak ezeli rakibi Inter’e transfer olmuştu. Orta sahada oyun kurucu rolüyle kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Çalhanoğlu, özellikle pas yeteneği, oyun zekâsı ve duran toplardaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.