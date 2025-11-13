Afrika’da milli takımlarının formasını giyecek Galatasaraylı futbolcular;

Bu dört oyuncu, takımlarının turnuvadaki performansına bağlı olarak 21 Aralık’tan 18 Ocak 2026’ya kadar Galatasaray’dan ayrı kalacak.

Afrika Kupası devam ederken Galatasaray, 2 Süper Lig ve 1 veya 2 Süper Kupa maçına çıkacak. Bu dönemde teknik direktör Okan Buruk, dört önemli oyuncusundan faydalanamayacak. Sakatlıkların sık görüldüğü bir süreçte dört oyuncunun aynı anda milli takıma gitmesi, Buruk’u zor bir rotasyon planlaması yapmak zorunda bırakacak. Galatasaray’ın bu kritik dönemde hangi kadro yapılanmasıyla sahaya çıkacağı büyük merak konusu.