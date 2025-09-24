Son Mühür/ Begüm Mol- Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinde “Eşref Tek” karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, 35 yaşına bastı. Özel hayatını uzun süredir gözlerden uzak tutan ünlü oyuncu, bu kez romantik bir gelişmeyle gündeme geldi.

Aslıhan Malbora’dan romantik paylaşım

Ulusoy’un “Kübra” dizisindeki partneri ve uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Aslıhan Malbora, sosyal medyadaki ilk paylaşımıyla dikkat çekti. Malbora, Instagram hesabında sevgilisinin doğum gününü kutlamak için kısa bir video yayınladı. Görüntülerde Ulusoy’un otomobil kullandığı anlar yer aldı. Paylaşıma, doğum tarihi ve kırmızı kalp emojisi eşlik etti.

İlk kez birlikte göründüler

Bugüne dek ilişkilerini kamuoyuyla paylaşmayan çift, Malbora’nın bu paylaşımıyla birlikte ilk kez birlikte görüntülenmiş oldu. Bu jest, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve Ulusoy’un doğum günü kutlaması çiftin ilişkisini resmileştirdi.

Başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündemde

İçerde, Gaddar, Terzi, Kübra ve son olarak Eşref Rüya gibi projelerde rol alan Çağatay Ulusoy, hem ekran başarısıyla hem de özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor.