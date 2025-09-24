Son Mühür- Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile uzun süre bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Devrim Özkan, 2 Ağustos’ta çiftin yeniden bir araya geldiği duyurulmuştu. Ancak kısa süre sonra ikilinin ilişkisi sona erdi. Özkan, son dönemdeki ayrılığın ardından İstanbul gecelerinde yalnız olmadı.

Muhabirlerin sorularına net yanıt

Magazin muhabirlerinin Lucas Torreira ile ilgili sorularını yanıtsız bırakmayan Özkan, “İlişkim yok şu anda, çok iyiyim.” diyerek net bir açıklama yaptı. Böylece oyuncu, Torreira ile defterin kapandığını da bir kez daha dile getirmiş oldu.

Yanındaki isim dikkat çekti

Devrim Özkan’ın yanında bu kez Fransız voleybolcu Trevor Clevenot vardı. Clevenot, daha önce milli voleybolcu Hande Baladın ile adı anılan isim olarak biliniyor. Özkan ise yanındaki kişiyle ilgili sorulara, “Beyefendi arkadaşım.” cevabını vererek aralarında bir ilişki olmadığını belirtti.

Özkan’ın ünlü voleybolcu ile birlikte görüntülenmesi kısa sürede sosyal medyanın da gündemine taşındı. Özellikle daha önce Hande Baladın ile adı geçen Clevenot detayı, magazin takipçileri arasında dikkat çekti.