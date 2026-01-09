Türk kökenli genç futbolcu, hem Fransa hem de Türkiye pasaportu taşıması nedeniyle Süper Lig kulüplerinin radarına girdi. Sezonun ilk yarısında ortaya koyduğu skor katkısı ve teknik kapasitesi, transfer söylentilerinin hız kazanmasına neden oldu. Peki İlhan Fakili kimdir, hangi mevkide oynuyor ve kariyeri nasıl şekillendi?

İlhan Fakili kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İlhan Fakili, 2006 yılında Fransa'nın Saint-Priest-en-Jarez kentinde dünyaya geldi. Şu anda 19 yaşında olan genç futbolcu, çifte vatandaşlık hakkına sahip bulunuyor. Hem Fransa hem de Türkiye pasaportu taşıyan Fakili, bu özelliğiyle Türk kulüplerinin yabancı kontenjanını etkilemeyecek bir transfer alternatifi olarak öne çıkıyor.

1,76 metre boyundaki oyuncu, sağ ayağını etkili kullanan modern bir sol kanat profili çiziyor. Ana mevkii sol kanat olmakla birlikte, sağ kanat ve on numara pozisyonlarında da görev alabilen çok yönlü bir futbolcu. Bu esneklik, onu teknik direktörler için değerli bir seçenek haline getiriyor.

Clermont Foot 63'teki kariyer yükselişi

İlhan Fakili, profesyonel kariyerini Clermont Foot 63 çatısı altında sürdürüyor. 1 Temmuz 2024 tarihinde A takıma yükselen genç oyuncunun mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Kulüp, Fakili'yi uzun vadeli planlarının önemli bir parçası olarak görüyor.

Güncel piyasa değeri 600 bin euro olarak gösterilen Fakili, kariyerinin en yüksek piyasa değerine bu sezon ulaştı. 2025-2026 sezonunda Ligue 2'de 17 karşılaşmada forma giyen genç oyuncu, bu maçlarda 3 gol ve 3 asist üreterek takımının hücum gücüne doğrudan katkı sağladı.

Oyun tarzı ve teknik özellikleri

İlhan Fakili, sahada sergilediği oyun anlayışıyla dikkat çeken bir profil ortaya koyuyor. Hızlı driplingleri, bire birlerdeki cesareti ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşular, rakip savunmalar için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Topla dikine oynamayı seven Fakili, aynı zamanda pas oyununa yatkın yapısıyla da öne çıkıyor.

Skor katkısının yanı sıra oyunun temposunu artıran aksiyonları, genç yaşına rağmen olgun bir futbolcu profili çizmesini sağlıyor. Bu özellikleri, onu Ligue 2'nin yükselen kanat oyuncuları arasına taşıdı ve üst düzey kulüplerin ilgisini çekmesine yol açtı.

Altyapıdan A takıma uzanan yolculuk

İlhan Fakili, futbol kariyerine Fransa'nın köklü kulüplerinden AS Saint-Étienne altyapısında başladı. Ardından Andrézieux-Bouthéon FC ve Clermont Foot 63 altyapılarında gelişimini sürdüren genç oyuncu, 2021 yılında Clermont akademisine katıldı. U17 ve U19 takımlarında gösterdiği performansla dikkat çeken Fakili, Clermont B takımına yükseldi ve 2024 yazında A takım kadrosuna dahil edildi.

Altyapıdan itibaren sergilediği disiplinli yükseliş, kulüp içinde örnek gösterilen bir gelişim süreci olarak değerlendiriliyor. Bonservissiz olarak A takıma çıkan oyuncu, Clermont'un genç yeteneklere verdiği önemin somut örneklerinden biri oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray transfer iddiaları

Fransız basınında yer alan haberlere göre, İlhan Fakili'nin performansı Türkiye'de yakından takip ediliyor. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor. L'Équipe kaynaklı haberlerde, iki Türk devi ile birlikte birçok Avrupa takımının da Fakili için temaslara başladığı vurgulanıyor.

Sezonun ilk yarısında ortaya koyduğu 3 gol ve 3 asistlik katkı, bu ilginin tesadüf olmadığını gösteriyor. Ancak Clermont cephesi, genç oyuncunun gelişimini sürdürmesi için aceleci davranmak istemiyor. Kulübün Fakili'yi kısa vadede elden çıkarmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Aile bağları ve futbolcu kimliği

İlhan Fakili'nin futbolla olan bağı yalnızca bireysel değil. Genç oyuncu, Kahramanmaraş İstiklal Spor forması giyen Kenan Fakılı'nın kardeşi olma özelliğini taşıyor. Bu aile bağı, futbola olan yatkınlığının ve disiplininin arkasındaki önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.

İlhan Fakili'nin geleceği nasıl şekillenecek?

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen Ligue 2'de düzenli forma şansı bulan İlhan Fakili, kariyerinin en kritik dönemlerinden birini yaşıyor. Clermont Foot 63'teki gelişimi, onu daha üst ligler ve büyük sahneler için güçlü bir aday haline getiriyor. Transfer söylentileri artarken, genç oyuncunun istikrarlı performansını sürdürüp sürdüremeyeceği merakla bekleniyor.

Türk pasaportu taşıması, Süper Lig kulüplerinin yabancı kontenjanını etkilememesi açısından önemli bir avantaj sunuyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu avantajı değerlendirip değerlendirmeyeceği, transfer döneminin en merak edilen konularından biri olmaya devam ediyor.