Son Mühür/Merve Turan- Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yapay zekaya karşı sert bir tutum sergiledi. Morgül, iskelet desenli kostümüyle poz verdiği ve elinde "Türkiye – Dünya Yapay Zekaya Hayır" yazılı pankart tuttuğu fotoğrafları paylaşarak dikkat çekti.

Kontrolsüz gelişim insanlık için tehdit

Sanatçı, paylaşımında yapay zekanın kontrolsüz ilerleyişinin hem insanlık hem de sanat dünyası açısından ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı. Morgül, teknolojinin insan aklı ile dengeli bir şekilde kullanılmadığı takdirde toplum için olumsuz sonuçlar doğuracağını savundu.

Sanat ve insanlık üzerine etkileri

Morgül, açıklamasında şunları belirtti: "İnsan aklı, farkındalıklarını göz ardı ederek teknolojiyi geliştirdiğinde kendi varlığını tehlikeye atıyor. Yapay zeka, insani değerler göz önünde bulundurularak topluma hizmet etmelidir. Tıp ve diğer bilimsel alanlarda robotik teknolojiler insanlığa fayda sağlayacak şekilde kullanılmalıdır."

Sanatçı, teknoloji devlerinin ve ülkelerin yapay zeka çalışmalarını sınırlaması gerektiğini belirterek, aksi takdirde insanlık ve sanat dünyasının ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalacağını ifade etti. Morgül, paylaşımını "Bu, insanlığı bekleyen en büyük tehditlerden biri olacak" sözleriyle sonlandırdı.