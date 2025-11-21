Uzun bir aranın ardından Arka Sokaklar’daki Ali Komiser rolüne geri dönen Alp Korkmaz, karakterinin yeni dönemde nasıl bir yolculuk izleyeceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Korkmaz, dönüşün yalnızca başlangıç olduğunu vurgulayarak, “Sürprizler olacak. Zaten şu ana kadar epey oldu ama bana kalırsa burada kalmaz” ifadelerini kullandı.

“Arka Sokaklar benim ilkokulum”

Türkiye televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar’ın kariyerindeki yerini anlatan Korkmaz, duygusal bir değerlendirme yaptı.

Oyuncu, dizinin mesleki gelişimindeki önemine dikkat çekerek, “İlk kamera, ilk ışık, ilk reji… Bir nevi ilkokulum. Ama her şeyden önce Arka Sokaklar bir hissiyat, bir hal. Ömrümün 20 senesi.” dedi.

Sosyal medyada ve trafikte yoğun ilgi

Alp Korkmaz, hem sosyal medyada hem de günlük hayatta aldığı olumlu geri dönüşlerin kendisini motive ettiğini söyledi.

Oyuncu, trafikte karşılaştığı ilginç anları anlatarak, “Trafikte güzel laf atmalar oluyor. Bu tarz yaklaşımlar onore ve motive ediyor.” ifadelerini kullandı.

“Bizi gerçek polis sanıyorlar”

Oyunculuğun yanı sıra halk üzerinde yarattıkları algıya da değinen Korkmaz, zaman zaman sokakta gerçek bir polis memuru sanıldıklarını açıkladı.

“Bir durum olduğunda ‘Müdahale etsenize’ tarzı yaklaşımlar olabiliyor. Bilinçaltına yer etmiş sanırım.” sözleriyle yaşadığı ilginç anları paylaştı.

Arka Sokaklar setinden kamera arkası notları

Arka Sokaklar ekibinin set ortamını da anlatan Korkmaz, ekip içindeki dinamiklere dair eğlenceli bilgiler verdi. Oyuncuya göre:

Setin en komiği: Özgür Ozan

En muzip isim: Şevket Çoruh

En kuralcı: Zafer Ergin

Korkmaz, bu enerjinin seti her zaman canlı tuttuğunu belirtti.