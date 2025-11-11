Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 “Herkül” tipi askeri kargo uçağı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek üzereyken Gürcistan ile Azerbaycan sınırında düşmüştü. Yaşanan olayın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile düzenli olarak görüşmeye devam ediyorum. Sayın Bakan C130 askeri kargo uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaşmış ve arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize, ailelerine başsağlığı dilerim. Makamları ali olsun." açıklamasını yapmıştı.

Bir açıklama da İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı görüştü!

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'nin görüştüğü belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağımız ile ilgili başlatılan arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı. Gürcistan Başbakanı, kazada şehit düşen askerlerimiz için taziyelerini Cumhurbaşkanımıza iletti. Cumhurbaşkanımız görüşmede Kobakhidze’ye başsağlığı dilekleri ve destekleri için teşekkür etti." ifadeleri kullanıldı.