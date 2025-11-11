"CHP'nin kapatılmasının talep edildiği" yönündeki haberler kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Haberlerin kamuoyunda büyük yankı uyandırmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

"İtibar edilmemesi gerekmektedir!"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarında bugün kamuoyuna duyurulan iddianamede ve ayrıca yine bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılan yazımızda Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılmasının talep edildiği şeklinde tamamen dezenformasyon amaçlı haberler yapıldığı görülmüştür. Daha önce de belirtildiği gibi yazımız adı geçen partinin bir kısım mali usulsüzlüklerinin tespit edilmesi üzerine kanuni zorunluluk gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı‘na bildirimde bulunulmasından ibarettir. Tamamen dezenformasyon ve art niyetli olduğu anlaşılan bu tür yayınlara itibar edilmemesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.