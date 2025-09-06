A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası yarı finalinde Japonya’yı 3-1 yenerek adını finale yazdırdı. Bu sonuçla Filenin Sultanları, dünya şampiyonası tarihinde ilk kez final oynama hakkı kazandı.

Duran’dan sosyal medyada kutlama mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda millilerin başarısını şu sözlerle kutladı: “Dünya Şampiyonası’nda finale yükselen Filenin Sultanları’nı gönülden tebrik ediyorum. Bu tarihi yolculuğun sonu kupa olsun, şampiyonluk olsun. Size bu yakışır, Türkiye’ye bu yakışır.”

Türkiye pazar günü şampiyonluk için sahada

Filenin Sultanları, 7 Eylül Pazar günü oynanacak final maçında dünya şampiyonluğu için parkede olacak. Tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği mücadelede milliler, tarihi başarılarını taçlandırmayı hedefliyor.