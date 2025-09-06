Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, geçtiğimiz yıl Filistin’e destek amacıyla gittiği Batı Şeria’da, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Olay, Türkiye’de ve dünyada büyük yankı uyandırmış, Eygi’nin Filistin halkıyla dayanışma içinde verdiği mücadele geniş kesimlerce takdir edilmişti.

Kurtulmuş’tan sosyal medyada anma mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Eygi’nin vefatının birinci yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş mesajında, “Filistin’de siyonist İsrail askerlerinin kurşunlarıyla şehit olan Ayşenur Ezgi Eygi’yi vefatının birinci yılında rahmetle anıyorum. Ayşenur evladımızın, zulme boyun eğmeyen duruşu ve insanlık cephesinin en ön safındaki onurlu yürüyüşü; Filistin halkının özgürlük mücadelesinde ve insanlığın adalet arayışında bizlere daima güç verecektir. Mekanı cennet, makamı âli olsun” ifadelerine yer verdi.

Özgürlük mücadelesinin simgesi oldu

Ayşenur Ezgi Eygi, Filistin’de sivillere yönelik hak ihlallerine karşı duruşu ve barışçıl mücadelesiyle biliniyordu. Gönüllü olarak katıldığı uluslararası dayanışma faaliyetleri, onu Filistin halkı nezdinde de tanınan bir isim haline getirmişti. Vefatının ardından Türkiye’nin farklı illerinde anma programları düzenlenmiş, Eygi’nin ismi çeşitli etkinliklerde yaşatılmıştı.

Adalet ve barış çağrısı

Kurtulmuş’un mesajı, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak geniş yankı buldu. Eygi’nin mücadelesinin hatırlatıldığı yorumlarda, “özgürlük”, “adalet” ve “barış” vurgusu öne çıktı.