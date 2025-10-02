Son Mühür/ Beste Temel - Konak Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü ileri yaştaki yurttaşlara özel hazırladığı programlarla kutladı. İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerde nostalji rüzgârı eserken, tarih ve kültür gezisi de güne ayrı bir anlam kattı.

Tarih ve kültür yolculuğu

Güne özel düzenlenen gezide, Konak’ın tarihi dokusu ileri yaş grubuyla buluştu. Katılımcılar ilk olarak Tarihi Asansör’de tur yaparak yapının geçmişine dair detaylı bilgiler aldı. Ardından Türkiye’nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda’nın yaşadığı ve günümüzde Arkas Sanat Göztepe Ayşe ve Seniha Mayda Köşkü olarak ziyarete açılan evi ziyaret etti. Buradaki eserleri inceleyen katılımcılar, sonrasında Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet dönemi eserleriyle dikkat çeken 100. Yıl Anı Evi’ni gezdi. Anı evinde tarihi atmosferi yaşama fırsatı bulan ziyaretçiler, avluda kısa bir dinlenme molası verdi.

Nostalji dolu program

Ziya Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde düzenlenen “Öyle Bir Geçer Zaman ki…” programı ise günün en renkli anlarına sahne oldu. Katılımcılar, evlerinden getirdikleri eski dönem eşyalarıyla anılarını sergileyerek nostaljik bir atmosfer oluşturdu. Programda ayrıca merkez üyeleri, Emel Sayın, Cem Karaca, Zeki Müren ve Adile Naşit gibi unutulmaz sanatçıları kostümler ve şarkılarla canlandırdı. Taklit yetenekleriyle profesyonelleri aratmayan üyeler hem eğlendi hem de gençlik yıllarının efsane isimlerini anarak unutulmaz bir gün yaşadı.