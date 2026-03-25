Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU ve ESHOT’ta görev yapan Tüm-Bel-Sen üyesi memurların toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin on birinci ve son oturumu tamamlandı.

Sendikanın önceki açıklamasında, Büyükşehir’in sosyal denge tazminatı için teklif ettiği 27 bin 500 TL’nin yeniden değerlendirme talebinin reddedildiği belirtilmiş ve konunun Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşülmesi talep edilmişti.

On birinci oturumda, Büyükşehir cephesi Sosyal Denge Tazminatı teklifinin, İller Bankası paylarının kesilmesi ve merkezi yönetimin belediyelere uyguladığı mali kısıtlamalar nedeniyle 27 bin 500 TL’nin üzerine çıkamayacağını ifade etti. Bunun yanında, 2026’nın ikinci yarısında maaş katsayıları genelgesine göre ücret artışı yapılacağı yönündeki mevcut teklif de tekrar masaya getirildi.

Sendika açıklamasında, iktidarın yerel yönetimler üzerindeki baskılarının arttığı ve ülke genelinde toplu sözleşme süreçlerinin tıkandığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, “Sosyal ve mali haklar açısından büyükşehir belediyeleri arasında en iyi toplu sözleşmeye sahip olduğumuzu biliyoruz” denildi.

Sürecin sonuçlanması için ilgili kurumların yapacağı değerlendirme bekleniyor.

Sendikanın açıklaması şu şekilde;

"İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU ve ESHOT Genel Müdürlükleri’nde görev yapan değerli emekçiler; Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerimizin 11. ve son oturumunu bugün gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Önceki oturumlarda sizlerle paylaştığımız üzere mali başlıklarda; Sosyal Denge Tazminatı 27.500 TL olarak teklif edilmiş, Sendikamız heyeti tarafından bu teklifin yeniden değerlendirilmesi talep edilmişti. Bugün yapılan görüşmede ise idare heyeti tarafından; kurumun mali yapısının detaylı biçimde değerlendirildiği, ancak İller Bankası’ndan gelen payların kesilmesi ve belediyelerin gelir kalemlerinin azaltılması gibi merkezi iktidarın belediyeler üzerindeki mali baskı politikaları nedeniyle yeni bir teklif sunulamayacağı ifade edilmiştir. Bu çerçevede, 27.500 TL Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi ve 2026 yılının ikinci yarısında maaş katsayıları genelgesinde belirlenecek artış oranı kadar artış yapılması yönündeki mevcut teklifin kabul edilmesi beklentisi dile getirilmiştir. Bununla birlikte; zabıta emekçileri için 8.000 TL iş riski primi önerilmiştir. Ayrıca, uygulamada sorun yaşanan 10 yaş altı çocuğu bulunan erkek personele ilişkin mesai düzenlemesi maddesi yeniden ele alınarak; "eşi vefat eden veya eşinden boşanıp velayeti kendisinde olan erkek personel için sabah 1 saat geç gelme ve akşam 1 saat erken çıkma" şeklinde düzenleme önerilmiştir. Diğer iş riski primlerine ilişkin başlıkların ise toplu sözleşme sonrasında oluşturulacak çözüm kurullarında ele alınarak olgunlaştırılması ve önümüzdeki süreçte yeniden gündeme alınması önerilmiştir.

Değerli dostlar, Yetkiyi yeniden aldığımız günden bu yana; kapalı kapılar ardında, birbirinin benzeri ve çoğu zaman “yasal sınır” gerekçesiyle sınırlanan toplu sözleşme anlayışına karşı, emekçilerin söz ve karar sahibi olduğu bir süreci hep birlikte ördük. Ocak ayından bugüne kadar yürüttüğümüz görüşmeleri, idare heyetiyle gerçek bir toplu sözleşme masasında, eşitler hukuku temelinde sürdürdük.

Gelinen noktada; taleplerimizin tamamının karşılandığını söylemek mümkün olmasa da, ülke genelinde yerel yönetimlerde toplu sözleşme süreçlerinin tıkandığı, merkezi iktidarın yerel yönetimler üzerindeki baskısının arttığı ve siyasi çerçevenin daraltıldığı bir dönemde; sosyal ve mali haklar bakımından büyükşehir belediyeleri içinde en iyi toplu sözleşmeye sahip olduğumuzu biliyoruz. Tüm bu sınırlılıklara rağmen ortaya çıkan tablo, emekçilerin ortak mücadelesinin ve sendikal duruşunun bir sonucudur. Elbette gelinen aşama, ilgili kurullarımızda yapılacak değerlendirmelerin ardından, “söz, karar, yetki emekçilerindir” ilkemiz doğrultusunda sizlerin takdirine sunulacaktır.Bu sürece emek veren, katkı sunan başta işyeri temsilcilerimiz olmak üzere tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Yaşasın Tüm Bel-Sen! Yaşasın KESK”