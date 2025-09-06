Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Bingöl ve yönetim kurulu üyeleri, partilerinden istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) katıldı. Karar, ilçe siyasetinde dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Rozetleri Yılmaztekin ve Umay taktı

Yeni katılımcılara parti rozetlerini, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı ve 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin ile AKP Eğil İlçe Başkanı Mehmet Reşit Umay taktı. Tören, partililerin katılımıyla gerçekleşti.

AK Parti’den “halkın partisi” vurgusu

Rozet takma töreninin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Reşit Umay, “Kendilerine partimize hoş geldiniz diyor, hayırlı uğurlu olmasını rabbimden niyaz ediyorum. AK Parti salon partisi değildir, saha partisidir, halkın partisidir. Partimizi güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İlçe siyasetine yansıması

Ali Bingöl ve ekibinin AK Parti’ye katılımı, Eğil’deki siyasi dengeler açısından da önem taşıyor. Katılımın yerel seçimlere yönelik siyasi tabloyu nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.