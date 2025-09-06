Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 15 Eylül’deki Kurultay davasından bir gün öncesinde Ankara’da miting yapacak.

CHP, yaklaşan Kurultay öncesi stratejisini şekillendirdi. Parti, 15 Eylül’deki Kurultay davasından bir gün öncesinden, 14 Eylül’de Ankara’da geniş katılımlı bir miting düzenleme kararı aldı.

CHP, 15 Eylül'deki kurultay iptal davası öncesi dikkati çeken bir karar aldı. 900'ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine 21 Eylül'de olağanüstü kurultay yapılması için başvuruda bulunuldu.

