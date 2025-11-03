Son Mühür/ Emine Kulak- CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün, ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda ilçe başkanlarının “Milletvekilleri bizi yalnız bırakıyor” şikayeti, İzmir siyasetinde yankı uyandırdı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sürecin partideki değişim dinamikleriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Tugay, “Herkesin gördüğü gerçekler var. Onların nedenlerine de bakmak lazım. Yeni il yönetimimizin seçilmiş olması, ardından kurultayla birlikte yeni Parti Meclisi’nin oluşacak olması bence bu süreçteki eksikleri giderecektir” dedi.

"PARTİMİZDE DEĞİŞİM SÜRECİ VAR"

Partide yaşanan tabloyu “değişimin doğal sonucu” olarak değerlendiren Tugay, şunları kaydetti:

“Sorunların arka planında aslında partimizdeki değişim süreci var. Bu süreç bazı insanların bazı şeylere adapte olmasını zorlaştırmış olabilir. Neticede şuna eminiz; CHP’nin de Türkiye’nin de bir değişime ihtiyacı var. Bu değişim, sorunlara sahip çıkan ve halkla sahada olan bir anlayışla gerçekleşebilir. Kendilerini bu sürece yabancı hisseden siyasetçilerimizin de toparlanacağına inanıyorum.”