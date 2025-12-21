Ankara’dan İzmir istikametine seyir halinde olan şehirlerarası bir yolcu otobüsü, Eskişehir sınırları içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sivrihisar ilçesi yakınlarında meydana gelen olayda, motor kısmından yükselen dumanları fark eden şoförün aracı emniyet şeridine çekmesi, olası bir can kaybının önüne geçti. Kısa sürede tüm gövdeyi saran alevler, dev aracı adeta demir yığınına çevirdi.

Motor kısmında başlayan yangın paniğe yol açtı

Olay, Eskişehir-Ankara kara yolunun Mülk Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, güzergahı üzerinde ilerleyen yolcu otobüsünün arka bölümünde aniden alevler yükselmeye başladı. İçerisinde 25 yolcunun yanı sıra 2 kaptan şoför ve 1 muavinin bulunduğu araçta, dumanların kabine sızmasıyla birlikte büyük bir panik yaşandı. Araç personeli, yangın sistemlerini devreye sokarken bir yandan da yolcuların süratle tahliye edilmesi için zamanla yarıştı.

Yolcular eşyalarını kurtararak tahliye edildi

Alevlerin otobüsü tamamen kuşatmasından dakikalar önce, araçtaki tüm yolcular güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı. Yolcuların bir kısmının panik anında yanındaki eşyaları da kurtarmayı başardığı gözlemlendi. İhbarın hemen ardından bölgeye sevk edilen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve polis birimleri olay yerine ulaştı. İki itfaiye aracının yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken, kara yolu üzerinde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Faciadan dönüldü

Ekiplerin hummalı çalışması sonrası söndürülen yangının ardından yapılan ilk incelemelerde, otobüsün tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Şans eseri herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı olayda, yolcuların yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı. Güvenlik güçleri tarafından olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlatılırken, yangının kesin çıkış sebebinin bilirkişi raporuyla netleşeceği bildirildi.