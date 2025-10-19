Son Mühür- Sosyal medya platformlarında yayılan videoda, genç bir kadının gözleri kapalı şekilde bir salona getirildiği görülüyor. Göz bandı çıkarıldığında ise karşısında “Umre Kınası” temalı süslemeler ve “Umre Yolcusu Kalmasın” yazılı bir pasta bulunuyor. Mekânın düğün salonunu andıran biçimde süslenmesi ve Kabe temalı pastanın kesilmesi görüntüler arasında yer aldı.

Katılımcılar kına yaktı

Organizasyonda yer alan katılımcıların, klasik kına törenlerindekine benzer şekilde mum dikili kınalar yaktığı görüldü. Kadının şaşkınlıkla etrafa baktığı anlar videoya yansırken, paylaşıma “Akrabalara 50 yıllık dedikodu çıkartacak umre kınamız” notu düşüldü.

Sosyal medyada tepkiler büyüdü

Kısa sürede binlerce görüntüleme alan video, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar bu tür etkinliklerin dini değerleri ticari ve gösteriş odaklı hale getirdiğini savunurken, bazıları ise kişisel tercihlere saygı duyulması gerektiğini dile getirdi.

“Bu da oldu!” yorumlarıyla yayıldı

Son yıllarda sıkça gündeme gelen cinsiyet partileri, 6 ay kınaları, abartılı sünnet düğünleri gibi kutlamalara “umre kınası” da eklendi. Videoya yapılan yorumlarda birçok kullanıcı, “Bu da oldu” ifadesiyle tepkisini dile getirerek, sosyal medyada hızla yayılan yeni kutlama trendlerini tartışmaya açtı.