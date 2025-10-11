Son Mühür - Türkiye’nin tanınmış tarihçi ve akademisyenlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yapıldı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ortaylı, "İtiraf etmeliyim ki, bu yaşadığım rahatsızlık önceki sıkıntılarıma hiç benzemeyecek kadar ağır geçti" ifadelerini kullandı.

Bu nedenle Haliç Kongre Merkezi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Şehir Hastanesi’nde düzenlenen etkinliklere katılamadığını ifade eden Ortaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki doktorlarımın tavsiyesi üzerine, bu hafta sonu gerçekleşecek Kocaeli Kitap Fuarı'ndaki buluşmamızı da iptal etmek zorunda kaldım. Uzun yolculukları yapacak ve sizlerin karşısına çıkacak gücüm şu an için yok. Ayrıca bir süre izole bir yaşam sürmem gerekiyor. Anlayışla karşıladığınız, güzel sözlerinizle bana şifa dilediğiniz için hepinize gönülden teşekkür ederim."