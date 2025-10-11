Son Mühür- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 dönemi konserlerinden 154 milyon lirayı aşan kamu zararı olduğuna dair soruşturma Mansur Yavaş'a a mı uzanıyor?

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in ''Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Başsavcılık, Başkan Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu'na soruşturma açmak için İçişleri Bakanlığı'ndan izin istedi'' iddiası hem siyasetin hem de ekonominin gündemine damga vurdu.

VİOP yüzde 2 düştü...



Akşam seansında ABD Başkanı Trump'ın Çin'e yaptırım sinyali sonrası VİOP'un yüzde 1 düştüğüne işaret eden ekonomist İris Cibre, Mansur Yavaş'a soruşturma haberinin ardından VİOP'taki düşüşün yüzde 2'ye çıktığına dikkat çekti.



CHP Mansur Yavaş'a sahip çıktı...



CHP Grup Başkanvekili Murat Emir,

''Ankara’nın gelirini Ankaralıya geri veren, başkentimizi fetret devrinden çıkaran ABB Başkanımız Mansur Yavaş’ın yanındayız, sonuna kadar arkasındayız.'' mesajı verdi.

Emir, isim vermeden Melih Gökçek'e göndermede bulunarak,

''Hesap soracak yer arıyorsanız yanlış kapıdasınız. O kapı, Ankara’yı parsel parsel satanların kapısıdır.'' hatırlatmasında bulundu.