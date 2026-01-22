Kıbrıs doğumlu politikacı, İYİ Parti'den başlayan siyasi kariyerini Demokrat Parti'de sürdürüyor. Sivil toplum çalışmalarıyla da dikkat çeken Aksoy, Güvenli Eller Platformu ve S Kuşağı Platformu'nun kurucusu olarak bilinmektedir.

İlay Aksoy kimdir?

İlay Aksoy, 16 Aralık 1969 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da doğdu. Eğitimini Avustralya'da tamamlayan Aksoy, 1990 yılında East Sydney Technical College'da Moda Tekstil Bölümü'nden mezun oldu. Türkiye Cumhuriyeti, KKTC ve Avustralya olmak üzere üç ülkenin vatandaşlığına sahip.

Meslek hayatına Turkish Daily News İstanbul bürosunda tercüman olarak başlayan Aksoy, daha sonra tekstil ve organizasyon alanlarında ticari faaliyetler yürüttü. Çok iyi derecede İngilizce bilen siyasetçi, eğitimci kimliğiyle de tanınıyor.

İlay Aksoy nereli?

İlay Aksoy aslen Kıbrıslı. KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da dünyaya gelen Aksoy, eğitimini Avustralya'da tamamladıktan sonra Türkiye'ye yerleşti ve kariyerini İstanbul'da sürdürüyor.

İlay Aksoy evli mi, eşi kim?

İlay Aksoy evli ve iki çocuk annesi. Kendisi ünlü damar cerrahı Prof. Dr. Murat Aksoy ile evli. Prof. Dr. Murat Aksoy, Amerikan Hastanesi'nde görev yapan tanınmış bir cerrah olup aynı zamanda doktorlardan oluşan Kord Vokal grubunun solistliğini yapıyor. Çiftin Melisa ve Tibet isimli iki çocuğu bulunuyor.

Sivil toplum çalışmaları

İlay Aksoy, siyasi kariyerinin yanı sıra sivil toplum alanında da aktif rol üstleniyor. Çocuk hakları ve özellikle istismar konusunda çalışmalar yürüten Güvenli Eller Platformu'nun kurucusu. Ayrıca sığınmacı ve göç politikaları ekseninde faaliyet gösteren S Kuşağı Platformu'nu da kurdu. Sosyal politikalar ve göç alanındaki uzmanlığıyla tanınıyor.

Siyasi kariyeri

İlay Aksoy, siyasete İYİ Parti'de adım attı. Partinin kurucular kurulu üyesi olan Aksoy, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İstanbul 2. Bölge'den 4. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise İYİ Parti'nin İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı oldu.

Daha sonra İYİ Parti'den ayrılarak Demokrat Parti'ye katılan Aksoy, partide Göç ve Sosyal Politikalar Başkanlığı görevini üstlendi. Kasım 2024'te yapılan Demokrat Parti 15. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan adaylığını açıkladı ancak imza eksikliği gerekçesiyle adaylığı kabul edilmedi. Bu durum kongrede tartışmalara yol açtı.