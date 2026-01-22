Gerçek adı Radric Delantic Davis olan Gucci Mane, Atlanta merkezli rap sahnesinin en tartışmalı isimlerinden biri olarak biliniyor. T.I. ve Jeezy ile birlikte trap müziğin ana akıma taşınmasında öncü rol oynayan rapçi, müzikal başarısının yanı sıra yasal sorunlarıyla da adından söz ettirdi.

Gucci Mane neden hapse girdi?

Gucci Mane'in en uzun hapis cezası 2014 yılında federal mahkemede aldığı silah bulundurma suçundan kaynaklanıyor. Rapçi, daha önce sabıkalı olmasına rağmen ateşli silah bulundurmaktan suçlu bulundu ve 3 yıl 3 ay (39 ay) federal hapis cezasına çarptırıldı.

Olaylar Eylül 2013'te yaşandı. Atlanta polisi, Gucci Mane'i sokakta yüklü bir tabancayla dolaşırken ve tehditler savururken yakaladı. İki gün içinde iki ayrı olayda farklı silahlarla yakalanan rapçi, polislere ve avukatına tehditler yağdırdı. Savcılık, rapçinin 20 yıla kadar hapis cezası alabileceğini açıkladı ancak yapılan anlaşmayla ceza 39 aya indirildi.

2005 cinayet suçlaması

Gucci Mane'in yasalarla ilk ciddi karşılaşması 2005 yılında yaşandı. Young Jeezy ile aralarındaki gerilimin tırmandığı dönemde, rapçinin dondurma konisi şeklindeki kolyesine 10.000 dolarlık ödül konulmuştu. 10 Mayıs 2005'te beş kişi Gucci Mane'i soymaya çalıştı. Çıkan arbedede rapçi silahını kullanarak saldırganlardan birini, Pookie Loc lakaplı Henry Lee Clark III'ü öldürdü.

Gucci Mane, meşru müdafaa yaptığını savundu. DeKalb County savcılığı, yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle Ocak 2006'da cinayet suçlamasını düşürdü. Ancak rapçi, aynı dönemde işlediği bir saldırı suçundan altı ay hapis yattı.

Diğer tutuklanmalar

Gucci Mane'in yasal sorunları bununla sınırlı kalmadı:

2008: Toplum hizmeti cezasını yerine getirmediği için 6 ay hapis

Toplum hizmeti cezasını yerine getirmediği için 6 ay hapis 2010: Trafik ihlalleri ve saldırı suçlamalarıyla gözaltı

Trafik ihlalleri ve saldırı suçlamalarıyla gözaltı 2011: Darp ve ağırlaştırılmış saldırı suçlamalarıyla tutuklanma, 6 ay hapis

Darp ve ağırlaştırılmış saldırı suçlamalarıyla tutuklanma, 6 ay hapis 2013: Bir askeri şampanya şişesiyle yaralamaktan saldırı suçlaması

Federal cezaevinden çıkışı

Gucci Mane, federal cezasını Indiana eyaletindeki Terre Haute Cezaevi'nde çekti. Başlangıçta Eylül 2016'da tahliye edilmesi beklenirken, daha önce tutuklu kaldığı sürenin hesaba katılmasıyla 26 Mayıs 2016'da erken tahliye oldu. Tahliyesinin ardından "First Day Out Tha Feds" şarkısıyla müziğe geri dönen rapçi, hayatını tamamen değiştirdiğini açıkladı.

Gucci Mane kimdir?

Radric Delantic Davis, 12 Şubat 1980'de Alabama'da doğdu ve Atlanta'da büyüdü. 2005 yılında çıkardığı "Trap House" albümüyle dikkat çeken rapçi, T.I. ve Jeezy ile birlikte trap müziğin kurucuları arasında gösteriliyor. "Lemonade", "Wasted", "I Get the Bag" gibi hit şarkılarıyla tanınan sanatçı, hapisten çıktıktan sonra model Keyshia Ka'oir ile evlendi ve müzik kariyerine başarıyla devam etti.

Son güncelleme: 22 Ocak 2026