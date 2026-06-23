Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 23.06.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. İzmir Çiğli Belediye Başkanlığı tarafından açıklanan taşınmaz satışı dikkat çekti. 4 adet taşınmazını satışa çıkaran Çiğli Belediyesi'nin belirlemiş olduğu toplam muhammen bedel ise 291 milyon 605 bin 130 TL olarak dikkat çekti.

Taşınmazlar 3 farklı mahallede yer alıyor!

Çiğli Belediyesi tarafından satışa konulan 4 taşınmazdan 2 tanesi Harmandalı, 1 tanesi K. Çiğli ve 1 tanesi de Balatçık Mahallesi'nde bulunuyor. Harmandalı Mahallesi'ndeki ilk taşınmaz 7504 m2'lik alanıyla 2160 ada 1 parselde yer alıyor. Bu taşınmaz için belirlenen muhammen bedel 114 milyon 811 bin 200 TL olarak dikkat çekiyor. Harmandalı Mahallesi'ndeki ikinci taşınmaz ise 5271 m2'lik alanıyla 2161 ada 2 parselde bulunuyor. Bu taşınmaz için belirlenen muhammen bedel ise 87 milyon 531 bin 300 TL.

K. Çiğli Mahallesi'ndeki taşınmaz 5872.15 m2'lik alanıyla 31665 ada 1 parselde yer alıyor. Bu taşınmaz için belirlenen muhammen bedel ise 58 milyon 503 bin 750 TL olarak göze çarpıyor. Balatçık Mahallesi'nde yer alan son taşınmaz ise 640.81 m2'lik alanıyla 21654 ada 3 parselde yer alıyor. Bu taşınmaz için belirlenen muhammen bedel ise 30 milyon 758 bin 800 TL.

İhaleler ne zaman?

4 taşınmazın satışı için gerçekleştirilecek olan ihaleler, 07.07.2026 tarihinde 15.45-16.30 saatleri arasında Çiğli Belediye Başkanlığı Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 8. Kat Encümen Salonu'nda yapılacak.