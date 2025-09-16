Antalya’nın merkez ilçelerinden Aksu Belediyesi’nde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki belediyede görev yapan beş başkan yardımcısından üçü aynı gün içinde istifalarını açıkladı. Hüseyin Çelik, Mevlüt Uludağ ve Hasan Şişli’nin görevlerinden ayrılması, belediyedeki yönetim kadrosunda önemli bir boşluk yarattı.

Hüseyin Çelik: “Siyasette daha fazla sorumluluk almak için ayrıldım”

İstifasını sosyal medya üzerinden duyuran Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, kararının kişisel bir tercih olduğunu vurguladı. Çelik açıklamasında, aktif siyasette daha fazla sorumluluk üstlenmek istediğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Bu kararımı, aktif siyasette daha fazla sorumluluk almak ve Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadelemi sürdürmek amacıyla verdim. Görevim süresince birlikte yol yürüdüğüm tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de Aksu’muz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğim. Saygı, sevgi ve mücadeleyle...”

Mevlüt Uludağ: “Görevime meclis üyesi olarak devam edeceğim”

Görevden ayrılan bir diğer isim olan Mevlüt Uludağ da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yerel seçimlerinde Aksu’da CHP’nin elde ettiği başarıya vurgu yaptı. Uludağ, yaklaşık 1,5 yıldır yürüttüğü başkan yardımcılığı görevini bıraktığını açıklarken şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli Aksu halkı, 2024 yerel seçimlerinde İsa Yıldırım başkan ile birlikte çıktığımız yolda seçimleri Aksu’da birinci parti olarak tamamladık. Bu süreç sonrası yaklaşık 1,5 yıldır başkan yardımcılığı görevini yürüttüm. Bugün itibarıyla görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bundan sonra CHP Aksu Belediyesi Meclis Üyesi olarak siz değerli halkımıza hizmet etmeye devam edeceğim. Görev sürem boyunca herkese eşit hizmet etmeye gayret ettim. Eğer bir kusurum olduysa affola.”

Hasan Şişli de görevinden ayrıldı

İstifa eden bir diğer isim olan Hasan Şişli de başkan yardımcılığı görevinden ayrıldığını duyurdu. Şişli’nin açıklaması kamuoyuyla paylaşılırken, istifaların ardı ardına gelmesi belediye kulislerinde farklı yorumlara neden oldu.

Aksu Belediyesi’nde yeni süreç

Üç başkan yardımcısının ayrılığı, Aksu Belediyesi’nde yönetim kadrosunun yeniden şekillenmesini zorunlu kıldı. Belediye Başkanı İsa Yıldırım’ın önümüzdeki günlerde yeni görevlendirmeler yapması bekleniyor.