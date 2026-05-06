Son Mühür / Atakan Başpehlivan- İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Cenk Küçükyumuk, İzmir Ziraat Odası’nın gerçekleştiği İklim Değişikliği ve Su Güvenliği konulu panelde özellikle tarımsal iyileşme süreçleri üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cenk Küçükyumuk: "Konya kadar olan Hollanda bizden fazla üretim yapıyor"

Türkiye’nin kendi tarımsal sistemini iyileştirdiğinde bir çok problemin üstesinden gelebileceğini savunan Cenk Küçükyumuk, tarımsal süreçlerde her şeyin disiplin ile mümkün olacağını aktararak, "Biz kendi sistemimizi iyileştirebilirsek çözülmeyecek problemimiz yok. Ciddi bir kayıp yaşıyoruz. Şu an çiftçiliği bilimsel bir uğraş olarak görmüyoruz. Her şey gelişmesine rağmen eski sistemi devam etmeye çalışıyoruz, Çünkü biz konfor alanını terk eden bir toplum değiliz. Konya kadar olan Hollanda bizden fazla üretim yapıyor neden? Çünkü her şeyi disiplinle yapıyor. Biz toprağı canlı olarak görmüyoruz ne yazık ki bunun sonucunda enerji giderleri artıyor." şeklinde konuştu.

"Doğru sulama yöntemini uygulamamız gerekiyor"

Son olarak, suyun ölçülmesi gerektiğini vurgulayan ve özellikle tarımsal üretim süreçlerinde doğru sulama yöntemlerinin kullanılması gerektiğini aktaran Cenk Küçükyumuk, panelde gerçekleştirdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Temizlik anlamında çok ütopik gelebilir, çok güzel bir ülkede yaşıyoruz bunun farkında olmamız lazım. Suyu ölçmemiz gerekiyor en başta gerçekten çok zor değil, pamuk yetiştiriyorsunuz araziniz belli buna göre doğru sulama yöntemini uygulamamız gerekiyor. Sulama ile ilgili her yerde yapılan çalışmalar var benim takıldığım noktalardan bir tanesidir."