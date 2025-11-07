Avrupa Birliği’nin uydu izleme sistemi Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), yayımladığı aylık sıcaklık analizinde, Ekim 2025’in küresel ölçekte 15,14 derece ortalamayla tarihin en sıcak üçüncü ekim ayı olarak kayda geçtiğini açıkladı. Bu değer, 1991-2020 dönemindeki ortalamanın 0,70 derece üzerinde gerçekleşti.

Geçen ayın sıcaklığı, sanayi öncesi dönem (1850-1900) ortalamasının 1,55 derece üzerine çıktı. Böylece Nisan 2025’ten bu yana ilk kez, sıcaklık artışı sanayi öncesi döneme göre 1,5 derece eşiğini geçti. Ekim 2025, tarihin en sıcak ekim ayı olan 2023’e kıyasla 0,16 derece daha düşük ölçüldü.

2025’in en sıcak ikinci veya üçüncü yıl olması bekleniyor

C3S verilerine göre Kasım 2024-Ekim 2025 döneminde kaydedilen 12 aylık ortalama sıcaklıklar, 1991-2020 ortalamasının 0,62 derece ve sanayi öncesi dönemin 1,5 derece üzerinde seyretti. Son veriler ışığında, 2025’in tarihteki en sıcak ikinci ya da üçüncü yıl olmasının neredeyse kesinleştiği belirtildi. Bu yılın sıcaklık ortalamasının, en sıcak ikinci yıl olan 2023 ile aynı seviyede veya çok az altında gerçekleşmesi tahmin ediliyor. 2024 ise kayıtlara geçen en sıcak yıl konumunda bulunuyor.

Üç yıllık sıcaklık ortalamasında 1,5 derece eşiği aşılacak

Sanayi öncesi döneme göre 1,5 derece artışın bu yıl tam olarak aşılması beklenmese de, 2023-2025 döneminde üç yıllık ortalamanın ilk kez bu sınırı geride bırakacağı öngörülüyor. Bu durum, ölçümlerin başladığı tarihten bu yana üç yıl üst üste böyle bir seviyeye ulaşılacağı anlamına geliyor.

“Acil eylem ihtiyacı netleşti”

C3S Direktör Yardımcısı Samantha Burgess yaptığı değerlendirmede, içinde bulunduğumuz bu 10 yılda 1,5 derece sınırının aşılması ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Burgess, iklim değişikliğinin hızındaki artışa vurgu yaparak: “2025, en sıcak yıl olmasa da neredeyse kesin olarak en sıcak ilk üç yıl arasında yer alacak. Son üç yıl olağanüstü sıcak geçti ve 2023-2025 dönemi sıcaklık ortalamasının 1,5 dereceyi aşması muhtemel. Bu, üç yıllık bir dönem için sıcaklığın ilk kez bu seviyeye çıkacağı anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.

Paris Anlaşması hedefi kritik eşikte

Paris Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi döneme kıyasla 2 derecenin altında tutulması ve mümkünse 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefleniyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın geçen hafta yayımladığı rapor da önümüzdeki 10 yılda bu eşiğin çok yıllık ortalamalarda aşılma riskine dikkat çekti.