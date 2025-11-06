İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı. Açıklamada, operasyon kapsamında Hizbullah’a ait olduğu öne sürülen noktaların hedef alındığı belirtildi. Bu gelişme, iki ülke arasında geçtiğimiz yıl kasım ayında sağlanan ateşkes mutabakatının yeniden ihlal edildiği tartışmalarını gündeme taşıdı.

Beyrut semalarında alçak uçuşlar

Lübnan basını, İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut’un güney banliyöleri üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi. Bölge sakinlerinin uçak sesleri nedeniyle tedirginlik yaşadığı aktarılırken, operasyonun kapsamına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Tahliye uyarıları önceden yayınlandı

İsrail ordusu, saldırılar öncesi Lübnan’ın güneyindeki Ayta al-Jabal, Taybeh ve Tayr Debba bölgelerinde yaşayan sivillere tahliye uyarısı yaptı. Uyarıların ardından bölgede hareketlilik arttı. İlk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı 1 kişi de hayatını kaybetti.