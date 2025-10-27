Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın Karşıyaka’da temelini attığı “İkinci El Pazarı” uygulaması, Konak, Bayraklı, Buca, Karabağlar ve Gaziemir’de de kurulmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “İzmir’de Paylaşımın En Güzel Hali” sloganıyla başlattığı proje, hem çevre dostu bir paylaşım modeli sunuyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

5 ilçede ayda bir kez kuruluyor

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje, dayanışmayı büyütmek, israfı önlemek ve kullanılmayan eşyaların değerlendirilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Her ilçede ayda bir kez kurulan pazarların, ilerleyen süreçte İzmir’in diğer bölgelerine de yayılması planlanıyor. Vatandaşlar, “bizvariz.izmir.bel.tr” internet adresi üzerinden başvurularını yapabiliyor.

“Sadece eşyalar değil, iyilik de paylaşılıyor”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yetkilisi Alp Murat Bazancir, projenin Başkan Cemil Tugay’ın talimatıyla hayata geçtiğini belirterek, “Amaç sadece ikinci el eşyaların değerlendirilmesi değil; paylaşma kültürünü büyütmek, dayanışmayı artırmak. Başkanımızın ‘İzmir’de iyilik bulaşıcı olmalıdır’ sözünden ilham aldık. Pazar alanlarında aşevimizden gelen sıcak ikramlarla vatandaşlarımızı ağırlıyoruz. Sadece eşyalarımızı değil, iyiliği de paylaşıyoruz” dedi.

“Hem esnaf hem vatandaş çok memnun”

Konak Hatay Kapalı Pazaryeri’nde kurulan pazar, bölgedeki esnafı da hareketlendirdi. Esnaf Gülden Başoğlu, “Başkanımız Cemil Tugay’a teşekkür ediyoruz. Bu pazar sayesinde hem biz hem vatandaş kazançlı çıktı. Kiralarımızı ödemekte zorlanıyorduk, şimdi hem satış hem hareketlilik arttı” dedi.

“İzmir esnafının buna ihtiyacı vardı”

Tezgah açan Arzu Işıkver Tuaç, “İkinci el esnafının ürünlerini sergileyebileceği bir yer yoktu. Bu uygulama bizler için çok kıymetli. Düzenli hale gelirse geçimini buradan sağlayanlar için can suyu olur. Belediyemiz çalışanları da çok ilgiliydi, çayımıza kadar düşündüler” diye konuştu.

“Sizin çöplüğünüz başkasının hazinesi”

Vatandaşlardan Dilek Lale, “Her şey değerlendiriliyor. Ayda bir değil, her hafta olsa bile katılırız. Sizin çöplüğünüz başkasının hazinesi olabiliyor. Görevli arkadaşlar da her ihtiyacımızla ilgileniyor” dedi.

“Kültürel bağ güçleniyor”

Pazarı ziyaret eden öğrenci Can Okan ise, “Bu tarz eski semtlerde böyle uygulamalara ihtiyaç var. İnsanlar elindekini değerlendiriyor, bu da bir tür geri dönüşüm oluyor. Aynı zamanda kuşaklar arasında kültürel bağ kuruluyor” sözleriyle etkinliğin önemini vurguladı.

Dayanışma, ekonomi ve çevre bir arada

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ikinci el pazarları, hem ekonomik hem sosyal hem de çevresel anlamda kent yaşamına yeni bir soluk getirdi. Vatandaşların elindekini paylaşmasını sağlayan proje, İzmir’de dayanışma kültürünün en güçlü örneklerinden biri haline geldi.