Afyonkarahisar Valiliği, "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" statüsündeki Eber Gölü'nde artan sazlık yangınları nedeniyle göle giriş ve çıkışları ikinci bir emre kadar yasaklama kararı aldı. Alınan bu kararın temel amacı, hem ekosistemi korumak hem de yangın söndürme ekiplerinin güvenliğini sağlamak.

Güvenlik ve ekolojik sebeplerle yasaklama kararı

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırları içinde yer alan Eber Gölü'nün, hem Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan hem de doğal sit alanı olduğu belirtildi. Açıklamada, son dönemde gölde meydana gelen sazlık yangınlarıyla mücadele kapsamında yoğun güvenlik önlemleri alındığı vurgulandı. Ancak, gölün geniş alanı, çok sayıda giriş ve çıkış noktasının bulunması ve bataklık yapısı nedeniyle yangınlara müdahalenin güçlükle yapıldığı ifade edildi.

Kasıtlı yangın şüphesi

Yetkililer, 5-6 farklı noktada çıkan yangınların kasıtlı olarak çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyor. Bu durum, yangınla mücadele çalışmalarını daha da karmaşık hale getiriyor. Bu nedenle, yörede yaşayan halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, yangınlar tamamen kontrol altına alınıncaya ve Valilikten yeni bir emir gelinceye kadar 2 Eylül 2025 tarihinden itibaren göle giriş ve çıkışların yasaklandığı açıklandı.

Valilik tarafından yapılan duyuruda, yasak kararına uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası ve diğer yasal yaptırımların uygulanacağı belirtildi. Bu önlemle, hem yangınların daha fazla yayılmasının önüne geçilmesi hem de ekiplerin güvenli bir şekilde çalışması hedefleniyor.