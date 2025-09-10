Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ile Özbekistan Andijan Devlet Üniversitesi arasında yürütülen İkili Diploma Programı kapsamında İzmir’e gelen Özbek öğrenciler, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ı ziyaret etti. Rektörlükte gerçekleşen buluşmaya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçer Ayaz, Andijan Devlet Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tolibjon Madumarov ve iki üniversiteden akademisyenler katıldı.

Uluslararası iş birlikleri güçleniyor

Ege Üniversitesi’nin uluslararasılaşma vizyonuna değinen Prof. Dr. Budak, Türk dünyası ile yürütülen akademik iş birliklerinin başarıyla devam ettiğini söyledi. Sağlık, ziraat, mühendislik ve temel bilimler alanında köklü birikime sahip olduklarını belirten Budak, “Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ile Andijan Devlet Üniversitesi arasında yürüttüğümüz ikili diploma programını başarılı şekilde sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz ilk iki yıl eğitimlerini Özbekistan’da tamamladı. Yeni dönemde üçüncü sınıf eğitimlerine üniversitemizde devam edecekler ve Ege Üniversitesi’nin 70 yıllık birikimiyle mezun olacaklar” dedi.

Farklı kültürler, yeni ufuklar

Budak, çift diploma programlarının öğrencilerin akademik ve sosyal anlamda zenginleşmelerini sağladığını vurguladı: “Yurt dışından gelen öğrenciler, farklı kültürlerle etkileşim kurarak hem kendi kültürlerini tanıtıyor hem de yeni arkadaşlıklar ediniyor. Bu süreç, onların ufuklarını genişletiyor ve kariyer planlarına önemli katkılar sağlıyor. Türk Cumhuriyetleri ile bağlarımızı her geçen gün güçlendirmeye devam edeceğiz.”

Üç yıllık akademik iş birliği

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçer Ayaz, iki üniversite arasındaki iş birliğinin üç yıl önce başladığını ve bu süreçte birçok akademik etkinlik düzenlendiğini aktardı. Ayaz, “Biyoloji Bölümümüzden hocalarımız Andijan Devlet Üniversitesi’ne çevrimiçi dersler ve seminerler verdi. Özbekistan’dan akademisyenler ve lisansüstü öğrenciler laboratuvarlarımızda çalışmalar yaptı. Ortak projeler geliştirdik. Çift diploma programımız 2+2 sistemiyle yürütülüyor. Öğrenciler ilk iki yılı Özbekistan’da, son iki yılı ise üniversitemizde tamamlayacak” diye konuştu.