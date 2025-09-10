Son Mühür/ Merve Turan - Konak Belediyesi Spor Okulları, yaz sezonunun ardından kış dönemi için kapılarını açtı. Futbol, voleybol, basketbol, aerobik, pilates ve kardiyo olmak üzere 6 farklı branşta verilecek eğitimler için kayıtlar başladı.

Çocuklara ve kadınlara özel kurslar

4-6 yaş grubuna yönelik hareket eğitimi, Gültepe Atatürk Spor Salonu, Beştepeler Sosyal Tesisleri, Zeytinlik ve Gültepe Semt Merkezlerinde minik sporcularla buluşacak. 7-14 yaş grubu çocuklar ise futbol, voleybol ve basketbol branşlarında Zafertepe Tarık Gencay Tesisleri ile Gültepe Atatürk Spor Salonu’nda eğitim alabilecek. Kadınlara özel aerobik ve pilates kursları Güzelyalı Spor Salonu başta olmak üzere ilçenin sekiz farklı noktasında düzenlenecek. Gültepe Atatürk Spor Salonu’nda ayrıca kardiyo sınıfı da açılacak.

Kayıt ve bilgi için online başvuru

Kayıtlar, www.basvuru.konak.bel.tr adresi ile Konak Belediyesi sosyal medya hesaplarındaki bağlantılar üzerinden yapılabilecek. Detaylı bilgi almak isteyenler, hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında 444 35 66 numaralı Konak İletişim Merkezi’ni arayabilecek.